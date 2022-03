Antonio Medugno, flirt con Giulia D’Urso? La versione del tiktoker

Reduce dal successo avuto con il GF Vip, nelle ultime ore Antonio Medugno è finito nel mirino dei social. Attraverso Deianira Marzano, il giovane tiktoker ha detto la sua sul presunto flirt con Giulia D’Urso, ex volto di Uomini e Donne.

FLIRT CON GIULIA? – Nell’ultima intervista a Casa Chi, Medugno ha parlato della sua attuale situazione sentimentale. Nel salottino virtuale, Antonio ha parlato della sua relazione finita da sei mesi e di una persona, di cui sente la mancanza e che vorrebbe riconquistarla.

Riguardo all’identità di questa misteriosa ragazza, Antonio ha subito voluto mettere a tacere sul nascere alcune ipotesi: “No, non è Clarissa. Con lei mi sono sentito ieri e ci siamo chiariti su tutto. L’ho ringraziata ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia che spero di coltivare. Avevamo bisogno di parlare e sono contento di aver chiarito. E no, non si chiama Giulia!”

Su questa ragazza, l’ex gieffino ha ammesso di averla conosciuta qualche mese prima della sua entrata al GF Vip. Sulla possibilità di ricontattarla, il ragazzo ha rivelato che: “Non le scrivo perché non c’è modo di scriverle perché ho fatto un errore. Non voglio legami in questo momento e voglio dedicarmi a me stesso per la prima volta in 23 anni”.

Nonostante le parole di Antonio Medugno, c’è chi ha comunque ipotizzato che questa ragazza possa essere Giulia D’Urso. A chiarire nuovamente la questione è stata la Marzano. L’opinionista social tramite le sue IG Stories ha dichiarato:

“Smentita su ANTONIO #gfvip. Da fonti certe so che Giulia D’Urso desidererebbe tanto fidanzarsi con Antonio Medugno e quindi lui se la ritrova spesso ovunque ma schiva con educazione perché non sa come sfuggire a lei. La ragazza di cui parlava Antonio a Verissimo so chi è e non è lei assolutamente”.