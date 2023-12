Arianna Cirrincione, a pochi mesi dal parto finisce in ospedale: ecco cosa è successo

A distanza di pochi mesi dal parto, Arianna Cirrincione è finita la pronto soccorso a causa di forti dolori allo stomaco. A parlarne sono stati proprio Arianna e Andrea Cerioli attraverso i loro profili social.

IN OSPEDALE A UN PASSO DAL PARTO – La storia d’amore tra Arianna e Andrea ha avuto inizio nel 2019 all’interno dello studio di Uomini e Donne. Una volta terminata la loro esperienza nel programma, i due non si sono più lasciati e dopo quattro anni d’amore si preparano a diventare genitori per la prima volta.

A distanza di pochi mesi dalla nascita di Allegra, i futuri genitori stanno avendo alcuni problemi di salute. Solamente poche settimane fa, infatti, l’ex tronista si è dovuto operare per problemi alla colecisti. Adesso a non stare bene è Arianna che, come spiegato ai follower, si è recata in ospedale a causa di dolori forti allo stomaco.

“Ancora k.o. Purtroppo in questi ultimi mesi lo stomaco non di dà tregua. Continuo ad avere attacchi di dolore acuto che fanno fatica ad andar via. Saremmo dovuti partire domani ma ahimè non ci è possibile perché riesco a stare solo sdraiata…Sono un po’ assente, lo so. Ci aggiorniamo presto”, ha così spiegato l’ex corteggiatrice.

Successivamente Andrea ha pubblicato nelle IG Stories uno scatto davanti al reparto maternità scrivendo: “Un bel giro al PS per chiudere l’anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l’ultimo giro di giostra”.