Arianna Cirrincione, nuovi aggiornamenti sulla gravidanza: svelata la data presunta del parto

Dopo aver annunciato l’arrivo della cicogna, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno deciso di voler condividere questo importante momento con i loro followers. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato nuovi dettagli sulla gravidanza.

NUOVI AGGIORNAMENTI – Insieme dal 2019, Arianna e Andrea formano una delle coppie più amate e affiatate nate a Uomini e Donne. In occasione del loro quarto anniversario, i due innamorati hanno voluto annunciare l’arrivo del loro primo bebè attraverso un tenero post su Instagram.

Sempre molto attiva sui social, Arianna Cirrincione ha voluto rispondere alle tante curiosità dei suoi fan. Ovviamente, la maggior parte delle domande si sono concentrate sulla gravidanza e su possibili novità. L’ex volto di UeD ha svelato che il bebè dovrebbe nascere il 7 febbraio.

Proseguendo nel rispondere alle domande, la futura mamma ha ammesso di volere un maschietto, anche se, ovviamente, è importante che stia bene:

“Probabilmente non ho ancora realizzato al 100% ma cerco di vivermi tutto con molta serenità. Se preferisco maschio o femmina? Sinceramente va bene tutto l’importante è che stia bene. Per quanto riguarda il nome siamo in altissimo mare e chiaramente come sempre non siamo d’accordo. Diciamo che Andrea ha già qualche idea, io ancora no”.

Continuando a parlare della sua gravidanza, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato come sta vivendo il tutto: “Sinceramente bene. Sono molto tranquilla. Chiaramente è una fase importante e di cui conosco poco. Quindi ci sono pensieri, dubbi, paure che credo siano comuni un po’ a tutti. Pero me la sto vivendo bene! A differenza di qualcuno che conosciamo bene”.