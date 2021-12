Arthur, dalla Spagna: lo vogliono Liverpool e Siviglia

A riportare l’indiscrezione è il portale spagnolo Todofichajes, che vedrebbe Arthur puntato da Liverpool e Siviglia

Arthur potrebbe lasciare la Juventus. Stando alle ultime voci, il giocatore vorrebbe provare a convincere i bianconeri almeno fino a quest’Estate. Dalla Spagna però riportano un possibile trasferimento già nella prossima finestra di calciomercato invernale, per lui.

Il giocatore Brasiliano classe ’96 sta vivendo un’avventura abbastanza travagliata, con la Juventus. Tra infortuni e poco spazio, il nazionale verde-oro ha mostrato ancora ben poco rispetto a quello che si sperava.

A lui potrebbe essere collegata un’eventuale entrata a centrocampo per la Juventus, vista la difficoltà nel vendere Ramsey e la necessità di vendere per rinforzarsi.

Ritorno in Spagna o salto in Premier?

Nel caso in cui il giocatore dovesse trasferirsi, avrebbe ben poco per cui recriminare. Su di lui Siviglia e Liverpool, che non sono di sicuro le ultime arrivate del calcio mondiale e Europeo.

L’ex Gremio è arrivato nel vecchio Continente proprio in Spagna, sponda Blaugrana. Un suo ritorno sarebbe ben gradito in terra iberica, dove ha molti estimatori. Il Siviglia in lui troverebbe un ottimo rinforzo, dato che il calciatore conosce già il campionato.

Dall’altra parte, la Premier League. Molti giocatori hanno trovato nuova linfa sotto Klopp e potrebbe essere anche il caso di Arthur. Il Liverpool potrebbe puntare forte sul giocatore. L’esperienza in quello che è attualmente il miglior campionato al mondo potrebbe intrigare anche il giocatore.

Tutto passa ancora dalla Juventus e dalle vie del mercato, però. Dovesse uscire Ramsey sarebbe tutto un altro paio di maniche e Arthur potrebbe provare a stupire.