Assembramento in Val Gardena, 155 giovani in un pub sanzionati e multati

Festa in grande stile in Val Gardena, dove un assembramento ha portato a numerose sanzioni e multe da parte delle autorità locali. Ben 200 persone colte in flagrante. Questo mentre cercavano di divertirsi in un pub, beffandosi altamente delle norme anti COVID ancora in vigore.

PARTY GIOVANILE ILlEGALE – Oggi, in data 1 febbraio, la maggior parte delle regioni italiane sono ufficialmente gialle. Sono escluse solo 4 zone, Puglia, Sardegna, Umbria e Sicilia. Un passo avanti, prima del previsto, verso un paese più sicuro. Un passo tuttavia minato in parte da comportamenti riprovevoli da parte di alcuni cittadini.

Nello specifico da 200 italiani, perlopiù giovani, scoperti durante un vistoso party in un pub. Pub che poteva contenere a malapena 80 persone. E questo in una situazione pre coronavirus, il che implica che la capienza è attualmente drasticamente minore. Eppure non ha rappresentato un problema per i nostri focosi ragazzi. O almeno finché sono arrivati i militari, a smaltire la festa organizzata in segreto. Di tutti i presenti solo 155 sono stati identificati e di conseguenza multati. Gli altri si sono addirittura rifiutati di dichiarare le proprie generalità.

Tale assembramento in Val Gardena è tuttavia da attribuire anche, ovviamente, al proprietario del locale.

SANZIONI PER IL PROPRIETARIO – Ecco quindi arrivare una severa sanzione anche per quest’ultimo. Infatti non solo non ha rispettato le regole imposte dallo Stato, ma è anche in parte responsabile di una grande quantità di marijuana abbandonata nel pub. Sostanze stupefacenti probabilmente lasciate lì dai partecipanti. Questo per evitare di incorrere in ulteriori problematiche, cosa che comunque è accaduta.