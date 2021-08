Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno avutoun grave litigio? La smentita delle due

Il magazine ”’Chi” aveva pubblicato un articolo riguardante un presunto litigio che aveva visto protagoniste le due storiche e affiatate amiche, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, rispettivamente figlie di Eros Ramazzotti e Pino Daniele, deceduto qualche anno fa.

Le due sono da tempo molto amiche e durante il periodo della pandemia hanno anche convissuto insieme, anche con mamma Michelle Hunziker che è da sempre molto gentile, simpatica e disponibile. Insomma stando all’indiscrezione del giornale ”Chi”, le due avevano avuto un litigio per qualcosa di molto grave che era accaduto e non si seguivano più rispettivamente sui social.

LA SMENTITA DI AURORA RAMAZZOTTI E SARA DANIELE SUL LORO PRESUNTO LITIGIO – Innanzitutto se si va a controllare i loro rispettivi profili ci si rende conto del fatto che non hanno mai smesso di seguirsi reciprocamente. Si seguono sui social come hanno sempre fatto. Inoltre hanno tenuto a smentire con le loro stesse parole di non aver mai litigato, utilizzando anche l’ironia che tanto le caratterizza e le lega.

“Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”, ha esordito la figlia di Pino Daniele, facendo anche ironia sul fatto che avessero inserito la consonante H al suo nome quando all’anagrafe non è presente.

Ha scelto di parlare anche la figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, la quale ha detto: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara, siamo amiche, giusto? Rispondi in privato”. Sara ha subito prontamente riposto: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litigare? Ti aspetto sul ring”. Insomma nessun litigio tra le due.

LA SMENTITA DELLA PRESUNTA RELAZIONE DI PAOLA DI BENEDETTO – Sempre il giornale ”Chi” aveva dichiarato che Paola Di Benedetto, molto amica di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, aveva avuto una relazione con una nuova persona in vacanza alle isole Baleari. Sara ha poi ironizzato dicendo: “Ti fidanzi senza dirmi niente? Sinceramente da te questo comportamento non me lo aspettavo”. Per vedere la foto insieme di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele clicca qui.