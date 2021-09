Aurora Ramazzotti, finita la storia con Goffredo Cerza? La segnalazione su Chi

Aurora Ramazzotti è tornata al centro del gossip, questa volta per la sua situazione sentimentale. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros potrebbe aver concluso la sua storia d’amore con Goffredo Cerza. Vediamo cosa è successo alla coppia.

IL GOSSIP LANCIATO DA CHI – Il nuovo numero di Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato una notizia che per ora non è stata confermata ma nemmeno smentita. Nella rubrica dedicata alle chicche di gossip, si legge che Aurora potrebbe essere single in questo momento.

Effettivamente, l’ultimo post pubblico della coppia risalirebbe a giugno, per il resto l’influencer sta condividendo solo contenuti sulla sua vita professionale. Qualche settimana fa, però, Aurora e Goffredo si trovavano in vacanza con l’amica Sara Daniele. Con quest’ultima circolarono voci di una grave lite, smentita subito dalle due ragazze.

Non sappiamo cosa sia accaduto tra Aurora e Goffredo, potrebbero essere distanti per altri motivi che nulla hanno a che vedere con l’amore. I sospetti però restano poiché alcuni fan della coppia hanno notato anche che i due non si scambiano nemmeno dei semplici like, se non raramente.

NUOVO PROGRAMMA – Se l’amore sembrerebbe aver ricevuto una battuta d’arresto, il lavoro prosegue a gonfie vele. La figlia di Michelle, infatti, sta registrando un nuovo programma su Italia 1 assieme ad Alvin.