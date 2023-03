Aurora Ramazzotti è ormai al termine della sua gravidanza, presto darà alla luce il suo primo figlio con Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha riportato la sua gravidanza sui social, dove ha pubblicato foto e video di questa sua esperienza durata nove mesi. Proprio grazie ai suoi contenuti, molti fan hanno notato un dettaglio interessante.

Comparsa di un anello: matrimonio in vista?

Nonostante la giovane abbia dichiarato a Vanity Fair di non vedere il matrimonio come una priorità in questo momento, molti fan avrebbero notato un anello nella mano sinistra. Questo piccolo dettaglio ha scatenato il gossip e i fan si chiedono se Aurora e Goffredo stiano organizzando le nozze.

Stando, però, a Fanpage.it, non si tratterebbe di un anello di fidanzamento bensì un semplice regalo. Il portale, infatti, ha spiegato che Aurora indossa questo anello da ben più tempo, forse da mesi.

“La realtà è che l’influencer indossa l’anello già da diversi mesi. Sembra infatti che le possa essere stato regalato da Goffredo durante il periodo natalizio…” scrive Fanpage.it. Dunque nessun matrimonio in vista per la coppia, considerando i numerosi impegni che avranno con il piccolo.

Gravidanza difficile

A Vanity Fair, Aurora ha raccontato il suo viaggio nella maternità, non semplice come alcuni vogliono far passare: “Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata”.