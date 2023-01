Aurora Ramazzotti, sbotta sui social: “Nemmeno durante la gravidanza…”

Nemmeno durante un periodo così delicato quale è la gravidanza, Aurora Ramazzotti è esclusa dagli attacchi degli hater. A rivelarlo è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker, utilizzando le IG Stories per sfogarsi di quanto le sta accadendo in questo periodo.

“Nemmeno durante la gravidanza…” – È più che noto che la Ramazzotti finisca spesso al centro delle polemiche. Con la sua schiettezza e il suo essere senza filtri, Aurora è spesso vittima degli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera. Attualmente incinta di 6 mesi, l’aspirante conduttrice ha deciso di sfogarsi sui social visto quanto le sta accadendo.

Sebbene lei e Goffredo Cerza si apprestino a diventare genitori per la prima volta, la figlia di Eros Ramazzotti non può godersi in serenità questi ultimi mesi di gravidanza. A rivelarlo è proprio lei, oramai stanca degli attacchi degli hater che si fanno sempre più costanti:

“Mi fa morire perché uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maro*i e invece no. Neanche lì sei libera di esprimerti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è: ‘Che palle sembra che sei incinta solo tu’, ma cosa vuol dire, non ha senso questa frase, ribeccatevi”.

Aurora Ramazzotti ha poi spostato l’attenzione sull’uso che molte persone fanno dei social, scagliandosi, in particolar modo, contro la categoria dei boomers: “Vorrei specificare che il boomer per me è proprio un modo di essere, uno stato d’animo, è un tipo di profilo da prendere con le pinze, quel tipo di persona che non ha capito bene come funzionano i social, e che li utilizza per sfogare le sue personali infelicità e frustrazioni, è cattivo e infelice. Poi ci sono persone nate in quel periodo storico che invece sono adorabili e capiscono”.