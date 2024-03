Barcellona, De Jong e Pedri infortunati: saltano il Napoli

Il Barcellona torna da Bilbao stremato non solo per il pareggio contro l’Athletic, ma soprattutto per due infortuni molto gravi che potrebbero compromettere la partita contro il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League. Ecco chi sono i due giocatori che non saranno a disposizione di Xavi.

De Jong e Pedri out

“Saranno assenti diverse partite”, ha confermato in conferenza stampa Xavi riguardo agli infortuni subiti da due dei suoi migliori giocatori.

Si tratta di De Jong, uscito in barella per una distorsione alla caviglia destra già compromessa a fine 2023, e Pedri in lacrime per un infortunio muscolare che sembra coinvolgere nuovamente il retto femorale della coscia destra, già motivo di due stop questa stagione.

Nelle prossime ore ci saranno i vari esami per stabilire l’entità degli infortuni, ma Xavi nel post-partita si è mostrato già rassegnato: “È una giornata triste. Usciamo con due giocatori importanti infortunati, le prospettive non sono rosee e saranno assenti per diverse partite”.