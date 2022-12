Beatrice e Ludovica Valli in attesa, rivelati i nomi? La gaffe della nonna

Due delle sorelle Valli sono in dolce attesa e la mamma Sandra potrebbe aver rivelato i nomi dei nipotini sui social per errore

Beatrice e Ludovica Valli sono in dolce attesa. Beatrice ha rivelato di essere incinta del quarto figlio l’11 novembre mentre Ludovica, la più piccola, giusto un mese prima del suo secondo bebè. Le due sorelle hanno deciso fare un gender reveal party ma di tenere nascosto il nome dei due bebè, tuttavia la loro mamma, la signora Sandra, potrebbe aver fatto una gaffe.

Nomi rivelati?

Ludovica attualmente è in attesa di un maschietto mentre Beatrice di una femminuccia. Nonostante siano state organizzate festicciole in onore dei bambini, le due mamme hanno deciso di non rivelare il nome, anche per tenere un po’ sulle spine i follower. Tuttavia, sembrerebbe che il loro piano sia stato rovinato dalla nonna Sandra.

La signora Sandra Malavasi ha pubblicato su Instagram una stories molto compromettente: due palloncini rispettivamente rosa e azzurro con due nomi incisi sopra: Nicola e Chiara. Ora, non è detto che questi due nomi siano effettivamente quelli scelti da Ludovica e Beatrice, ma è tutto sospetto.

In primis i due palloncini sono azzurro e rosa, generalmente usati per maschi e femmine. Ludovica aspetta un maschio e Beatrice un’altra femmina. Un’altra cosa che ha fatto incuriosire i follower è che la signora Sandra ha cancellato subito lo scatto, ma ormai era troppo tardi.

La foto, infatti, è stata ripresa da Amedeo Venza, il quale ha scritto: “La mamma delle sorelle Valli pubblica questa foto. Sarà un caso o ha spoilerato i nomi dei nipotini?”. A questo punto, non ci resta che attendere.