Belen Rodriguez, a pranzo con Antonino Spinalbese e la piccola Luna: scoppia il caos sui social

A spiazzare il popolo dei social e quello del gossip è stato il video che vede Belen Rodriguez a pranzo con Antonino Spinalbese e la piccola Luna, nata durante la breve relazione. Ovviamente il breve filmato è divenuto subito virale sul web, facendo scoppiare il caos sui social.

A PRANZO INSIEME – Né Belen né Antonino hanno mai fatto mistero di esser rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione, volendo mettere il benessere della figlia al primo posto. Sebbene i due abbiano sempre detto ciò, dopo la rottura non si sono più mostrati insieme in pubblico. Proprio per questo il recente video emerso sui social ha spiazzato tutti.

Nei giorni scorsi, su TikTok è stato reso noto un video che sembrerebbe sia stato girato proprio dalla Rodriguez. Nel filmato in questione si vede Spinalbese a tavola con Luna, in un ristorante sul lago. A far pensare che dietro al telefono che sta filmando la scena ci sia Belen è la risata che si sente in sottofondo, molto simile a quella della showgirl argentina.

A non sfuggire all’occhio attento del popolo dei social, inoltre, è il vestito della bambina. Luna, infatti, ha lo stesso abitino che indossa nelle IG Stories che l’ex gieffino ha condiviso nella giornata di sabato. Attualmente, però, non si sa come sia stato scovato questo video. Sul profilo di entrambi, infatti, non c’è traccia di questo breve filmato.

Davanti all’assenza di questo video, in molti hanno ipotizzato che sia stato cancellato dopo poco tempo dalla pubblicazione. Secondo queste teorie, il filmato sarebbe stato eliminato per evitare di alimentare malelingue. Nonostante tutto, però, alcuni fan sono stati veloci nel salvare il video, diffondendolo su TikTok.