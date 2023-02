Belen Rodriguez, in crisi con Stefano De Martino? La smentita di Cecilia Rodriguez

Nell’ultimo periodo il popolo del web ha iniziato a pensare che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sia aria di crisi. Ad intervenire è stata Cecilia, la sorella della showirgl argentina, smentendo i rumors.

LA SMENTITA DI CECILIA – Durante le ultime settimane, gli utenti dei social non hanno potuto fare a meno di non notare che Belen e Stefano non stanno postato foto insieme sui social. Sebbene la mamma della conduttrice abbia condiviso una foto che vede l’ex volto di Amici nella casa dell’argentina, questi rumors non si sono spenti.

A smentire le ultime voci di corridoio è stata Cecilia Rodriguez, mostrandosi insieme alla chiacchieratissima coppia e a Ignazio Moser, il suo fidanzato. Le due coppie hanno trascorso un pranzo insieme, a cui erano presenti anche Santiago e Luna Marì, i nipoti di Cechu.

In occasione di questo pranzo con una parte della sua famiglia, Cecilia ha voluto condividere alcuni video e foto su Instagram. Ha infatti condiviso la giornata con i suoi follower, mostrando dei teneri e dolci momenti insieme ai suoi nipoti. Da quanto mostrato, quindi, la love-story tra Stefano e Belen starebbe procedendo a gonfie vele.

Nessun accenno di crisi neanche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio, recentemente finiti nel mirino del gossip. Negli ultimi giorni, infatti, è iniziato a circolare un rumor che vedeva scoppiata l’amata coppia del GF Vip. Voce smentita non solo dal manager dall’ex gieffino, ma anche dalla sorella di Belen.