Belen Rodriguez, in dolce attesa una seconda volta? Parla mamma Veronica

Negli ultimi giorni, a finire al centro dell’attenzione dei social è Belen Rodriguez. Da un anno, la nota conduttrice e showgirl argentina è tornata con Stefano De Martino, marito e padre di Santiago. Sembra proprio che i due, da quando sono tornati insieme, vogliano dare una sorella o un fratellino al primogenito.

BELEN E LA QUARANTENA – La coppia non ha mai fatto mistero di questa ricerca della seconda gravidanza. In una recente intervista, inoltre, Belen ha rivelato che questa quarantena sta aiutando per quanto riguarda la gravidanza, ma che per ora non c’è nessuna cicogna in vista. Un post postato su Instagram di mamma Veronica ha mandato in tilt i social.

LA INSTAGRAM STORY DI MAMMA VERONICA – Nella giornata di Pasqua, Veronica ha postato una foto della figlia, scattata quando era incinta di Santiago. Sotto il post, gli utenti si sono scatenati, sommergendo la donna di domande. Una follower, infatti, le ha chiesto: “Ciao Veronica, con questa foto vuoi dare una notizia?”. La madre della showgirl è stata costretta ad intervenire, facendo luce sulla questione:“Noo per niente!”.

“Mi piace molto il nome Talita” – Sebbene sembra che la coppia sia ancora in alto mare, la donna sa già che nome dare ad un’ipotetica bambina: Talita. Un nome di origine aramaica e che significa “fanciulla, bambina”. A Chi, Belen Rodriguez ha raccontato:

“Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione… A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia“