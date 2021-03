Belen Rodriguez sostiene Fabrizio Corona: “Non sta bene, deve essere aiutato, ho pianto per lui”

In questi giorni, stanno facendo molto scalpore le immagini dell’arresto di Fabrizio Corona lacerato dalle ferite. Chi lo conosce, infatti, è sceso in campo per difenderlo, come Belen Rodriguez. I due sono stati insieme per circa tre anni, non si sono lasciati male e con rancore ed è rimasto un profondo rispetto e una grande amicizia. La showgirl argentina ha parlato di questa difficile situazione del paparazzo.

BELEN RODRIGUEZ DIFENDE FABRIZIO CORONA – Belen ha difeso a spada tratta il suo ex fidanzato e ha rilasciato un commento ad Adnkronos. Secondo la showgirl argentina, Fabrizio avrebbe già pagato abbastanza i suoi errori, anzi, è arrivato il momento di farlo aiutare da esperti. Inoltre, la donna ha spiegato che questo accanimento nei suoi confronti non porterà a nulla di buono.

“Ieri ho pianto tanto mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto” ha dichiarato Belen Rodriguez sconcertata dall’accaduto. Secondo lei, le condanne in carcere dovrebbero riabilitare le persone e non essere abbandonate. “Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso. Questa persona va curata si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto” ha continuato la donna.

Inoltre, Belen ha fatto notare che se Fabrizio continua non seguire le regole, non è perché vuole tornare in carcere ma semplicemente ha bisogno di aiuto. “Non è una persona in grado di seguire le regole” ha dichiarato Belen Rodriguez. Oltre alle parole rilasciate alla testata giornalistica, la showgirl ha fatto anche un bel gesto nei suoi confronti.

Tra le sue stories, la donna ha pubblicato una raccolta firme a favore di Fabrizio Corona. Attualmente, la petizione per chiedere il rilascio e la libertà del paparazzo conta più di 12mila firme.