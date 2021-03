Uomini e Donne, Nicola Vivarelli smentito da una ex dama: “Ha inventato tutto per allontanare la voce sulla sua presunta omosessualità”

Nicola Vivarelli è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Il ragazzo 25enne corteggiò seriamente Gemma Galgani, che come saprete ha 70 anni. La loro frequentazione, infatti, fece insospettire tutto il pubblico del dating show, ma non solo. Adesso si è fatta avanti una ex dama del parterre e ha avanzato alcune teorie.

VERONICA DE NIGRIS PARLA DI NICOLA – Dopo la frequentazione con Gemma Galgani, Nicola Vivarelli frequentò Veronica De Nigris, con la quale ebbe un rapporto intimo, stando a quello che racconta il ragazzo. Dopo diverso tempo, la dama è tornata a parlare di questa situazione che la fece arrabbiare parecchio.

Intervistata da FraLof, la donna ha fatto parecchie insinuazioni e dichiarazioni sull’ex cavaliere. “Ci siamo sentiti per qualche tempo e ci siamo visti in puntata. Sembrava una persona abbastanza intelligente. Poi è iniziata la conoscenza e ci siamo anche visti a Roma. Eravamo abbastanza seguiti, poi ci siamo baciati, il bacio è vero. Precisiamo che dopo sette ore che parlavamo mi ha baciata, ci sono volute tante ore prima che facesse un passo. C’erano delle cose che non mi tornavano. In programma era in un modo e fuori in un altro, è una persona falsa” ha esordito Veronica.

Cosa sarà successo quindi nell’ultima puntata? Veronica De Nigris ha smentito categoricamente Nicola Vivarelli. “Cosa è successo nell’ultima puntata? Sui social lui veniva accusato spesso di essere gay. Ripeto, a 26 anni se corteggi una 70enni c’è qualcosa sotto” ha spiegato la donna.

“Ti dico quello che penso io, dato che c’era questa frequentazione nostra da 2 mesi, alla gente piaceva questa cosa e c’era stato solo uno o due baci, lui per prendersi della credibilità e dar modo a tutti di non pensare che fosse gay, ha detto che avevamo avuto un rapporto. Io ho tanti amici gay e non c’è niente di strano in questo. Ragazzi non c’è stato nulla oltre il bacio! Ha detto che abbiamo passato la notte insieme, ma quando mai? Ridicolo e basta, non è vero nulla” ha concluso la donna. Come replicherà Nicola Vivarelli?