Belotti, tante squadre su di lui. C’è anche il Napoli

Andrea Belotti sembrerebbe non voler rinnovare con il Torino. Diverse squadre interessate a lui, tra cui il Napoli

Il “Gallo” Belotti sembrerebbe essere intenzionato a lasciare il Torino a zero. A nulla sembrano servire i tentativi della dirigenza granata di rinnovargli il contratto, con il giocatore intenzionato ad andarsene alla scadenza naturale del contratto.

Sul calciatore azzurro ci sarebbero varie squadre. In Italia si fanno avanti con forza Milan e Napoli, con gli azzurri che sarebbero pronti ad affondare il colpo specialmente se non dovesse venir rinnovato Mertens.

La folta concorrenza e le possibilità

Alla situazione Belotti-Napoli sembrerebbe essere collegata nuovamente la MLS. Il calciatore ex Palermo sembrerebbe essere il secondo colpo prescelto dal Toronto, che dopo aver strappato ai partenopei Lorenzo Insigne punterebbe a far loro un altro sgarro.

La pista più probabile però appare essere quella che porta a Milano, sponda rossonera. Il calciatore non ha mai nascosto di tifare Milan, tanto da poter essere decisivo nella trattativa che lo vedrebbe coinvolto. Ai rossoneri un attaccante servirà – specialmente per via dell’età avanzata di Ibrahimovic e Giroud – e sicuramente Belotti potrebbe essere il colpo giusto.

Intanto il clima nella Torino granata sembra farsi sempre più rovente. I tifosi del toro sarebbero furiosi con il loro capitano, che per loro starebbe facendo di tutto pur di andar via a zero. Secondo molti tifosi granata il giocatore dovrebbe rinnovare per poi farsi vendere, come ringraziamento alla società che lo ha visto esplodere. Ovunque il gallo si muoverà non sarà dunque ben visto, con i tifosi che non accetteranno mai questo suo andar via a zero.