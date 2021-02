Beppe Grillo propone il Reddito universale: ecco di cosa si tratta

Beppe Grillo, controverso politico e fondatore del Movimento 5 Stelle, ha ben chiaro come aiutare il nuovo esecutivo per far ripartire l’Italia. Sui suoi social e pagine personali ha pubblicato i punti programmatici che l’eventuale nuovo esecutivo dovrà realizzare: tra cui il Reddito universale.

I 17 PUNTI DEL M5S – Dopo le consultazioni con Mario Draghi, Beppe Grillo ha stilato una lista con 17 punti fondamentali per rilanciare il Paese. Il presidente incaricato ha garantito a Grillo l’istituzione di un Super-Ministero per la Transizione ecologica; successivamente ha fatto presente gli obiettivi del M5S. Tra questi, anche temi diversi dall’ambiente: “Ecco le azioni da mettere in atto secondo gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu” si legge sui social.

Tra questi punti, alcuni obiettivi storici del Movimento come la riforma Rai ed editoria, l’acqua pubblica, il salario minimo e reddito universale. E ancora, patrimoniale grandi ricchezze e legge sul conflitto di interessi. Ma non è finita qui: la salute circolare, un piano d’azione concreto per la scuola, la creazione di una Banca pubblica per gli investimenti, rete telematica unica a controllo pubblico e superamento del divario digitale. Si chiede anche l’istituzione di un salario massimo. Grillo chiede anche una riforma fiscale ecologica, decreto clima, una riforma dell’organizzazione di Stato con “l’abolizione di enti inutili”.

REDDITO UNIVERSALE: ECCO COME FUNZIONA – “GoodDollar è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere un reddito di base direttamente sul proprio telefono. Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog. Ora il progetto non è più in fase sperimentale, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri GoodDollar” scrive Beppe Grillo, il quale ha poi invitato tutti i suoi seguaci a leggere un articolo di settembre 2019 in cui si spiegava come fornire un reddito di base universale usando la blockchain e il sistema delle cryptovalute.

LA REAZIONE DEGLI UTENTI – Gli utenti sui social si sono divisi: chi sostiene il fondatore del Movimento, chi invece è deluso da quest’ultimo per non aver mantenuto alcune promesse. Come se non bastasse, sono nate sui social diverse pagine di satira in cui si fa riferimento al Reddito universale e al Super-Ministero della Transizione ecologica.