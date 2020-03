Ursula Bernardo, la lettera a Sossio: “Dopo la tua partenza, Bianca è stata male”

La mancanza del suo compagno si fa sentire, proprio per questo Ursula Bernando ha voluto scrivere una lettera al suo Sossio. Nonostante sia entrato recentemente dentro la casa più spiata d’Italia, Sossio Arutaè divenuto presto uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. È possibile leggere la lettera di Ursula su Di Più, in edicola il 14 marzo.

“Dopo la tua partenza, Bianca non è stata bene” – La coppia si è conosciuto nel noto programma di Uomini e Donne, nella categoria Over. Da lì, i due non si sono più lasciati e dal loro amore è nata Bianca, venuta alla luce lo scorso ottobre. Ursula ha quindi deciso di scrivere una lettera, parlando dei problemi di salute che sono sopraggiunti una volta che l’uomo è partito per questo nuovo percorso. “Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute”, ha così rivelato la donna, continuando poi a raccontare:”Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”. Nella lettera pubblicata sulla rivista Di Più, Ursula ha aggiunto: “Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”.

“Sossio, hai ancora bisogno di noi?” – Dopo aver parlato della figlia che, da come mostrano le IG Stories di Ursula, sembra si sia ripresa, la Bernardo ha parlato della sofferenza per questa lungo periodo di lontananza. “Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie”, ha confessato la compagna di Sossio. La donna ha poi aggiunto: “Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?“ Quale sarà la reazione del gieffino davanti a queste parole?