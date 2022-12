Caffè: in capsule anche il decaffeinato

Il caffè è una bevanda che si trova declinata in tanti modi diversi. Tra le varianti rispetto a quella classica troviamo il decaffeinato, buono da bere persino alla sera e sempre più ricercato non solo per motivi inerenti agli effetti della caffeina ma anche al gusto.

Oggi si trova realizzato oltre che in grani e in miscele particolari in un formato che sta riscuotendo sempre più successo: le capsule decaffeinato, disponibili sia presso i diversi negozi che sugli store online.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sul caffè decaffeinato, sulla sua storia e gli ulteriori sviluppi che ha conosciuto, inclusi quelli in cialde.

Caratteristiche del caffè decaffeinato

Il caffè decaffeinato viene introdotto per la prima volta all’inizio del Novecento ed è legato al nome di Ludwig Roselius. Si tratta di una bevanda che si caratterizza per l’assenza della caffeina: un alcaloide avente effetti stimolanti sul sistema nervoso e non indicato per tutte le categorie di persone.

La caffeina non giova a quanti soffrono di ansia, cardiopatie, ipertensione e diversi altri disturbi correlati; non è adatta per le donne in gravidanza e in allattamento.

Intorno al caffè decaffeinato ruotano diversi pregiudizi e perplessità legate al modo in cui viene eliminata la sostanza stimolante.

Il metodo più complesso, nonché il più valido e diffuso, è quello che vede l’impiego dell’anidride carbonica, adoperata per trattare i chicchi con precise pressioni. Evita di utilizzare solventi e riesce a mantenere l’aroma originario, con tutta la qualità che contraddistingue il caffè.

È bene sapere che l’eliminazione della caffeina non è mai totale: ne rimane un residuo minimo, il quale per legge è necessario sia inferiore allo 0,1%, diversamente non è possibile adottare la denominazione caffè decaffeinato. Un discorso che vale per tutti i formati, sia quelli in grani che in capsule.

I vantaggi delle capsule

Il successo inarrestabile che sta conoscendo il deca è da ricercare sia all’interno dei benefici che comporta per la salute, complici i processi ampiamente testati e normativizzati, sia per quanto riguarda il gusto, non meno autentico dell’espresso classico.

Merito delle innovazioni conseguite nel corso degli anni e dell’introduzione di miscele pregiate: tanto le lavorazioni che la materia prima sono di assoluto livello, a tal punto che la distinzione tra un prodotto e l’altro appare alquanto difficile.

Per quanto riguarda i formati, accanto alla classica moka troviamo le capsule, sempre più utilizzate dalle persone per via di molteplici vantaggi. I principali sono:

Risparmio di tempo nella preparazione.

Possibilità di utilizzare la macchinetta sia per il deca che per il caffè classico, a fronte di una contaminazione decisamente ridotta.

Praticità dal punto di vista della realizzazione.

Inoltre, scegliendo capsule e cialde online si ha modo di risparmiare sull’acquisto a fronte di prezzi maggiormente contenuti e di un ampio assortimento. Si potranno acquistare le capsule deca insieme ad altre tipologie di caffè oppure da sole.

La consegna è in genere rapida e l’ordine semplice da realizzare. Gustare un buon decaffeinato diventa in questo modo ancora più piacevole.