Calcio, Wanda Nara si sfoga su Instagram: “Non ho nemmeno tempo di pettinarmi”

Wanda Nara, mamma di cinque figli, procuratrice del marito Mauro Icardi, modella e opinionista, non ne può più. La donna si è sfogata pesantemente su Instagram a causa della pandemia. Dopo alcune dichiarazioni, la procuratrice è stata anche pesantemente attaccata.

WANDA NARA SI SFOGA SUI SOCIAL – La moglie di Mauro Icardi ha postato una foto dei suoi figli in didattica a distanza. In quell’occasione la donna ha dichiarato: “E dietro di loro mi trovo io, senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”.

“Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita” ha continuato la donna esasperata dalla pandemia. Poi ha continuato: “Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma”.

QUALCHE CURIOSITÀ SULLA SUA VITA – Qualche follower le ha chiesto come fa a conciliare cinque classi differenti. La procuratrice ha risposto che ogni figlio ha una postazione con le proprie cuffie. Insomma, una situazione comune a tante mamme. Dopo le dichiarazioni, Wanda è stata pesantemente attaccata.

In molti, infatti, non hanno particolarmente apprezzato le frasi della procuratrice. Wanda è stata accusata di non essere coerente soprattutto per il tenore di vita che ha. Tanti follower non credono che una donna come Wanda possa lamentarsi del suo stile di vita, considerando tutti gli aiuti necessari che può chiedere.