Gianluca Ginoble e Nicole Mazzocato: problemi in vista? Le segnalazioni

Gianluca Ginoble potrebbe avere dei problemi con Nicole Mazzocato, questo è quello che hanno notato i follower nell’ultimo periodo. Negli ultimi mesi, la ragazza è stata spesso accostata a numerosi flirt, spesso smentiti. Vediamo cosa è successo.

NICOLE MAZZOCATO E I PRESUNTI FLIRT – Come riporta Very Inutil People, l’ex corteggiatrice è stata spesso protagonista di numerosi flirt. Uno su tutti, con Mario Balotelli, calciatore del Brescia. Il ragazzo, però, ha prontamente smentito questa vicinanza e da lì sono partite altre voci su un possibile coinvolgimento della Mazzocato con il rapper Salmo.

A confermare questa vicinanza, infatti, una fonte del blog di gossip che li avrebbe avvistati per le vie di Milano. Tuttavia, la cosa non è mai stata confermata. Questo mistero della vita sentimentale di Nicole Mazzocato si è ancora una volta infittito quando è entrato in gioco Gianluca Ginoble.

NICOLE E GIANLUCA: AMICIZIA FINITA? – Il componente del trio Il Volo segue da tempo la Mazzocato e ha spesso lasciato dei like tattici sul suo profilo. Appena una settimana fa, la ragazza condivise un video direttamente dal profilo di Gianluca con tanto di tag. “Vi presento il quarto componente de Il Volo” aveva scritto Ginoble.

Tuttavia, pare che i due siano ai ferri corti poiché Very Inutil People e i follower hanno notato che il 26enne ha tolto tutti i like lasciati a Nicole fino ai primi di febbraio. Un gesto molto strano ma sicuramente forte che potrebbe significare una sola cosa: tra i due non scorre buon sangue. I più maliziosi, però, credono che il cantante abbia ricevuto un bel due di picche.