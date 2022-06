Calciomercato, il Napoli piomba su Correa: probabile intesa a 25 milioni

Proseguono le trattative di calciomercato in entrata e in uscita per l’Inter, con Marotta che sta cercando di delineare il più velocemente possibile la squadra di Inzaghi per il prossimo anno.

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Lukaku, ora l’attenzione si sposta anche sul mercato delle cessioni, dato che uno degli obiettivi resta quello di risanare le casse così da poter parzialmente reinvestire i proventi.

Una delle situazioni in sospeso riguarda Joaquín Correa, attaccante nerazzurro che non è attualmente considerato tra gli incedibili. Il Napoli, in particolare, ha sondato il terreno nei giorni scorsi.

A tracciare il punto della situazione è il Mattino, che ha parlato anche della situazione dal punto di vista dell’accordo economico: “Il Napoli vuole Correa. L’Inter chiede 30 milioni ma l’intesa potrebbe trovarsi attorno ai 25.

“Si potrebbe lavorare sulla formula (magari un prestito oneroso o con obbligo di riscatto), ma anche l’Inter dovrebbe venire incontro al club azzurro con un piccolo sconto”, riporta il noto quotidiano.