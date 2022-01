Calciomercato, Luca Marchetti: “Il Napoli ha messo le mani sul terzino sinistro del Getafe Mathías Olivera”

Tra i tanti obiettivi del Napoli, in questo clima di calciomercato, c’è anche Mathias Olivera, difensore del Getafe classe 1997. Tuttavia, la squadra partenopea non è l’unico club a corteggiarlo in questo momento. Nel corso di Calciomercato l’originale è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto del settore di Sky Sport. Ecco le ultime dichiarazioni su questa trattativa.

Le parole di Marchetti

Queste le parole del giornalista ed esperto di calciomercato sulla trattativa Napoli – Olivera: “Il Napoli l’ha praticamente opzionato per giugno, ma ci proverà con un’offerta valevole già in questa sessione di mercato. Prestito con obbligo di riscatto di circa 10-11 milioni di euro. Il Napoli lo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo anche adesso. La risposta potrebbe non essere favorevole ma c’è questa possibilità”.

Qui, invece, vi riportiamo la versione di Gianluca Di Marzio sul suo sito: “È pronta un’offerta che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro complessivi, ma la formula cercata è sempre la stessa: il prestito, ma con obbligo di riscatto incondizionato. Il Getafe, però, non vorrebbe lasciar andare il suo terzino in questa sessione di mercato, ma potrebbe anche capitolare.

In caso la trattativa non dovesse chiudersi positivamente per questo gennaio, però, si chiuderà certamente per giugno. Il Napoli, però, tenterà di anticipare l’arrivo“.

La risposta del Getafe

Tempo fa l’agente del calciatore, Pablo Boselli, parlò a Kiss Kiss Napoli: “Difficile che possa trasferirsi nel mercato di gennaio perché il Getafe non vuole privarsi di un pezzo pregiato della propria rosa. Ritengo che Mathias sia tra i migliori esterni sinistri che ci sono in circolazione”.