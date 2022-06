Calciomercato Napoli, il portiere del futuro potrà essere Carnesecchi?

Marco Carnesecchi è stata una delle piacevoli sorprese della Serie B di quest’anno. Nel suo secondo anno a Cremona, con la gestione di Fabio Pecchia e del suo staff, ha fornito prestazioni eccellenti, mostrando tutto il suo talento e bravura; tanto è vero che è risultato uno dei protagonisti per il ritorno in Serie A dei grigiorossi dopo 26 anni, grazie al secondo posto ottenuto nel campionato cadetto.

L’incredibile annata del portiere di proprietà dell’Atalanta gli sono valsi gli interessi da parte dei grandi club italiani, in primis la Lazio. Il club di Lotito è alla ricerca dell’uomo giusto tra i pali, visto che Reina non offre più garanzie, data l’età, mentre Strakosha pare sempre più lontano dalla squadra biancocelsete.

Il club capitolino continua a trattare il classe 2000, visto che c’è ancora una piccola distanza sul prezzo del cartellino. L’Atalanta infatti continua a fare muro, chiedendo 18 milioni: Lotito e Tare potrebbero risolverla per una cifra intorno ai 16 milioni di euro con eventuali bonus.

Se però, tale trattativa non dovesse concludersi, potrebbe inserirsi a sorpresa il Napoli, secondo quanto riferisce AreaNapoli.it. Nel club azzurro, c’è incertezza per il rinnovo di Alex Meret (anche lui in scadenza nel 2023), visti i continui problemi per le distanze sulle commissioni all’agente e bonus. Senza prolungamento il Napoli cerherebbe di liberarsi del giovane portiere, prima di perderlo a zero.

Ricordiamo che Carnesecchi ha subito un’operazione dopo l’infortunio alla spalla accusato in Under 21, che lo terrà fuori dai campi per i prossimi 3/4 mesi. Un piccolo problema non da sottovalutare, che potrebbe essere un eventuale freno alla trattativa per portare il portiere italiano alla Lazio o al Napoli.