Calciomercato Napoli, il sostituto di Koulibaly arriva dal Barça: Giuntoli su Umtiti

Ore di grande fermento in casa Napoli per imbastire una trattativa che dovrebbe regalare a mister Gattuso il suo nuovo totem difensivo. L’indiscrezione arriva a margine della cessione sempre più prossima del senegalese Kalidou Koulibaly ai campioni francesi del PSG. Dopo quasi tre mesi di serratissimo corteggiamento il patron Azzurro De Laurentiis è pronto a separarsi dal suo pupillo, acquistato dal Genk ben sei stagioni fa. I petroldollari dello sceicco Mansour hanno prevalso sull’affetto di un’intera città per il centrale difensivo e la cessione sembra l’unica soluzione per mettere fine ad una telenovela che si prolunga da fin troppo tempo.

Napoli, addio Koulibaly, ben arrivato Umtiti

Eppure da Castel Volturno proclamano la calma anche perché sembra già pronto in rampa di lancio un’offerta da indirizzare alla volta della Catalogna che porterebbe sotto al Vesuvio il ventiseienne franco-camerunense, Samuel Umtiti. Il forte difensore ex Lione pare sempre più lontano da una eventuale riconferma tra i blaugrana che mai come ora sembrano intenzionati ad alleggerire sensibilmente il monte ingaggi monstre che li vede primi al mondo nella particolare classifica.

Sempre più avulso dagli schemi tattici del tecnico Setién, Samuel Umtiti potrebbe ritrovare nel celebre Golfo la carica e la fiducia di cui pare abbia abbondantemente bisogno. Gennaro Gattuso, in questo, potrebbe davvero aiutarlo a ritrovare lo smalto dei giorni migliori e regalare alla piazza partenopea un nuovo idolo da venerare.

Napoli, Barcellona in crisi con gli ingaggi: Umtiti costa la metà!

L’operazione non si preannuncia, però, così semplice. Le richieste di Bartomeu per il suo tesserato sono tutt’altro che indolore. Tuttavia a causa delle necessità dei catalani, i problemi fisici che lo assillano dallo scorso settembre e la difficoltà economica che attanaglia i club a causa del coronavirus potrebbe portare all’eventuale fumata bianca anche a fronte di un impegno non superiore a 40 milioni di euro.

Giuntoli sicuramente cercherà in ogni maniera di arrivare al sì di giocatore ed entourage che, purtroppo, continuano a dirsi sordi alle sollecitazioni del Barcellona. Pochi giorni fa lo stesso Umtiti ha dichiarato alla società di non volere altra destinazione e di voler rispettare il contratto che lo lega ai colori dei catalani fino al 2023. Operazione tutta da inventare, dunque, con un Napoli che potrebbe ritrovarsi in rosa uno dei più forti interpreti del ruolo in circolazione.