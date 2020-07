Calciomercato Napoli, Klopp sarebbe interessato a Lozano

In queste ultime partite, un po’ a sorpresa, si sta mettendo molto in mostra nel Napoli Hirving Lozano. Il messicano, acquisto più costoso dell’era De Laurentiis, sta ritrovando man mano fiducia sotto la gestione di “Ringhio” Gattuso. Accantonato da Ancelotti, suo mentore e per il quale ha fatto di tutto pur di averlo, El Chucky sta ritrovando la forma migliore.

Dopo aver segnato infatti lo 0-2 a Verona, ieri è andato di nuova in rete in quel di Marassi contro il Genoa, siglando l’1-2 finale. Nonostante tutto questo, il futuro del messicano potrebbe essere lontano da Napoli.

Ci sarebbe, infatti, il Liverpool di Klopp, neo-campione di Inghilterra, fortemente interessato. Una prima offerta di 25 milioni sarebbe già pronta, anche se per convincere il club partenopeo ce ne vorrebbero almeno 10-15 in più, dato che Lozano è stato pagato 38 milioni di euro più bonus appena un anno fa.

Il cattivo rapporto con Gattuso potrebbe comunque spingere l’ex PSV via da Napoli, o almeno questo è quanto riportato dal sito spagnolo Don Balon. Dalle parole di Gattuso post Genoa, non sembrerebbe ci sia questo brutto rapporto tra i due. Il tecnico azzurro ha infatti dichiarato che Lozano si sta ampiamente meritando lo spazio che sta avendo. E, si sa, Gattuso è uno che non regala niente a nessuno.

Al momento pare comunque molto difficile che il Napoli possa privarsi di lui. Se Lozano dovesse continuare su questa strada, gli azzurri avrebbero già in casa l’erede di Callejon, destinato a tornare in Spagna a fine campionato.