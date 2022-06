Cambiaso vicino alla Juventus, ma potrebbe subito partire

Andrea Cambiaso sembrerebbe vicinissimo alla Juventus. Il calciatore, a sorpresa, potrebbe finire girato in prestito all’Atalanta di Gasperini

Si corre sul fronte Andrea Cambiaso. La Juventus sembra essere vicinissima a chiudere l’acquisto. I bianconeri sembrano voler offrire 3/4 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin o un altro giocatore per arrivare all’esterno.

La Juventus potrebbe presto chiudere il colpo, ma attenzione perché sembrerebbe esserci un possibile colpo di scena nella trattativa. Infatti, la Juventus potrebbe cedere immediatamente il calciatore italiano, anche se solo a titolo temporaneo.

Si va a Bergamo?

Potrebbe rinforzarsi ulteriormente l’asse Torino-Bergamo. Dopo Romero e Demiral, l’Atalanta potrebbe prendere per la terza stagione di fila un calciatore in prestito dai bianconeri.

Stavolta sarebbe proprio Andrea Cambiaso, che la Juventus cederebbe in prestito – probabilmente secco – ai nerazzurri. I bergamaschi sono sul calciatore, ma la possibilità di averlo in prestito potrebbe fare sì che desistano sulla pista.

La Juventus, però, non è detto che ceda. Il calciatore potrebbe finire per essere valutato nel corso del ritiro estivo, con Allegri che – bisogno di rinforzi – dovrà ricreare le corsie esterne. Cambiaso ha giocato una buona stagione al Genoa, nonostante la retrocessione, tanto da aver attratto anche l’Inter oltre alle due squadre precedentemente citate. Il classe 2000 è uno dei prospetti migliori nel suo ruolo in Italia, tanto che per lui sembra profilarsi un futuro radioso dovesse esplodere definitivamente. La Juventus vuole il controllo sul suo cartellino, l’Atalanta vuole valorizzarlo. Tutto passerà dalla volontà del giocatore, ma filtra ottimismo per il fine della trattativa.