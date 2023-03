Cammaroto: “L’idea è quella di far partire Lozano e prendere Laurentiè”

Il Napoli è da tempo ormai che tiene sott’occhio la situazione di Hirving Lozano che potrebbe lasciare la maglia azzurra a breve. In vista della possibile partenza, infatti, gli scout azzurri hanno un osservato speciale in osservazione.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Emanuele Cammaroto nel suo editoriale per NapoliMagazine.com. Ecco quanto riferito: “Ad ora in uscita potrebbero al massimo esserci soltanto tre operazioni: Meret, Lozano e Zielinski. Ma in ogni caso il Napoli già lavora per la prossima stagione”.

“Attenzione a Laurienté del Sassuolo. Le relazioni dello scouting sono molto buone e non si esclude che il club azzurro decida di fare un’altra operazione con il Sassuolo, dopo quella di Raspadori. L’idea sarebbe quella di fare partire Lozano e prendere Laurienté spostandolo sul lato destro del campo, come in fondo avvenne proprio per il messicano”.

L’operazione Laurentienté, quindi, potrebbe esssere per la SSC Napoli molto più che una semplice idea. Non è escluso che gli azzurri possano anticipare la concorrenza per aggiudicarsi il giovane talento nella prossima finestra di mercato.