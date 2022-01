Campania, De Luca firma nuova ordinanza: “Sospensione attività didattica e divieto bevande alcoliche”

L’aveva annunciato ed alla fine è arrivata la nuova ordinanza restrittiva del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Con la nuova ordinanza, il presidente campano vuole mettere un freno al dilagare dei nuovi contagi.

Questo il contenuto: “Dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali“.

“Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”“.

“È disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado“.

La firma è arrivata nella tarda serata di ieri e numerose sono state le proteste, anche dal Governo, il quale è pronto ad impugnare l’ordinanza sulla chiusura dei plessi scolastici della Regione.