Campania, De Luca proroga obbligo mascherine all’aperto fino al 31/12

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nelle ultime ore ha annunciato una proroga ad una delle misure adottate per contenere il Coronavirus, ovvero l’obbligo di indossa la mascherina all’aperto.

Il governatore è infatti preoccupato dall’aumento dei contagi che si stanno verificando negli ultimi giorni e, per questo motivo, ha prorogato l’obbligo fino al prossimo 31 dicembre 2021.

Nei giorni scorsi, infatti, De Luca era stato chiaro con le sue dichiarazioni: “Abbiamo una situazione che comincia ad essere preoccupante. Ricorderete che stiamo registrando ormai da due settimane una tendenza all’aumento dei positivi“.

“Metà di questi positivi sono persone non vaccinate e quelli che vanno a finire in ospedale sono quasi al 100% persone non vaccinate“.

Ora la popolazione italiana spera di non finire come un anno fa. L’obiettivo del Governo è evitare chiusure e per questo si sta incentivando anche la somministrazione della terza dose di vaccino.