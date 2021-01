Carolyn Smith, l’annuncio su Instagram: “C’è una buona notizia e una cattiva”

Dopo il recente video postato su Instagram, Carolyn Smith ha voluto tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute. La nota coreografa ha quindi voluto rivelare i fan le novità riguardo al cancro contro cui combatte da 5 anni.

LA BUONA E LA CATTIVA NOTIZIA – Dopo la condivisione del video che l’ha vista recarsi all’ospedale Ca Foncella di Treviso per sottoporsi ad una Tac, la Smith è tornata a parlare della sua salute. Vista la preoccupazione che gli utenti dei social hanno mostrato, la coreografa di Ballando con le Stelle ha voluto rassicurarli.

Tramite sempre un post su Instagram, Carolyn ha voluto annunciare ai fan le novità riguardo gli ultimi esiti degli esami fatti. Da quanto emerso, ci sarebbero due notizie: una buona e una cattiva.

“Scusa per il ritardo– ha così esordito sui social, continuando- ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nel mentalità giusto per fare un video. Ero troppo giù. Goodnews non c’è il segno del tumore.

Meno good news:- ho un infiammazione e un po’ di cellule (non tumorale) che non si sa cosa sono.

Allora mia situazione sono 2 .

1) fare 2 mese di pausa poi di nuovo TAC E PET a marzo. Questa mi spaventa perché significa nel spazio di 14 mese fare 4 volte il PET e TAC. Troppi per mio gusto purché non fanno bene al corpo.

O

2) continua con il TDM1 e fra 6 mese il TAC e PET, e fra tempo tieni sotto controllo le cellule e infiammazione.

Si spera la prossima volta che mi dicono “È FINITO”

Ma per ora si continua in modo positivo e fiducioso”

Carolyn Smith ha poi concluso mostrando la determinazione con cui da anni combatte contro il cancro: “Non sono arrivata qui per poi mollare”.