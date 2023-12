Quello che riguarda la famiglia Ferragni è tutti giorni messo in vetrina sui social. Chiara e Fedez condividono sui loro profili lo svolgimento della loro giornata, permettendo ai follower di poter commentare e partecipare alle loro attività quotidiane.

Questa volta però Chiara si è ritrovata al centro di una dinamica spiacevole, un evento che le ha causato non pochi danni di immagine, di che cosa stiamo parlando? Le società Fenice e TBS Crew che gestiscono i marchi annessi alla Ferragni, hanno pubblicizzato un pandoro in modo errato.

Attraverso l’idea di comunicazione presentata ai compratori, questi ultimi compravano il pandoro pensando di contribuire ad una donazione diretta per l‘Ospedale Regina Margherita di Torino. Le due società sono state per questo, multate per oltre un milione di euro dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta.

Il Tapiro d’oro a Chiara Ferragni

Dopo tre giorni di silenzio Chiara ha deciso di esprimersi sull’accaduto, chiedendo in partenza scusa a tutti per l’errore commesso. Valerio Staffelli di Striscia La Notizia è corso ad ogni modo dalla Ferragni per consegnarle il Tapiro d’oro.

All’interno del servizio Chiara ha cosi commentato la triste vicenda: “Il Tapiro me lo merito. Sono consapevole dell’errore e sono pronta a rimediare donando all’Ospedale Regina Margherita di Torino un milione di euro“.

La Ferragni inoltre si è anche espressa sulla sentenza, motivando perché è stata considerata l’idea di impugnarla: “La ritengo sproporzionata, ad ogni modo qualora la multa venisse abbassata, il tutto andrebbe comunque sempre in beneficenza”.