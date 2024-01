Cecilia Rodriguez, anello scomparso: l’ex gieffina fa chiarezza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono incontrati oltre sei anni fa nella casa del Grande Fratello Vip, partecipando entrambi alla seconda edizione del reality. All’epoca, lei era già impegnata, ma la connessione evidente con l’ex ciclista non sfuggì a nessuno. In diretta, Cecilia terminò la relazione con il suo allora fidanzato e iniziò una storia con il suo compagno di avventura, diventando inseparabili da quel momento.

Sebbene abbiano attraversato alcune turbolenze nella loro storia d’amore, sono riusciti a superarle, mostrandosi oggi più innamorati che mai. Nel novembre 2022, Ignazio Moser ha fatto la romantica proposta di matrimonio a Cecilia, emozionandola profondamente. Dopo aver rimandato le nozze in passato, sembra che questa volta l’evento sia imminente; Cecilia ha rivelato ai fan che stanno pensando di pronunciare il fatidico “sì” a giugno.

L’anello e il vestito da sposa

Recentemente, Cecilia è andata all’Atelier Emé per la prova dell’abito nuziale, risultando molto emozionata. Non vede l’ora di sposarsi con Ignazio e ha confessato che, dopo il matrimonio, spera di diventare madre, sentendosi pronta per questa nuova fase della sua vita.

Tuttavia, un dettaglio ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci: il suo prezioso anello di fidanzamento non è stato indossato per un po’ di tempo.

Cecilia Rodriguez ha chiarito che non c’è alcuna crisi con Ignazio Moser; semplicemente ha dimenticato l’anello in Argentina. La madre è tornata in Italia dopo di loro e sarà in grado di recuperare l’anello prima della sua partenza, consentendo a Chechu di indossarlo nuovamente presto.