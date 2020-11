Chi era Georgina Rodriguez prima di incontrare Cr7: tutti i segreti sulla vita passata della modella

La coppia formata da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, calciatore di livello nonché personaggio pubblico di fama internazionale, è una delle più chiacchierate del momento.

I due si sono conosciuti nel 2016, e da allora non si sono più lasciati. Ma com’era la bella modella e showgirl prima di incontrare il suo fidanzato? La risposta è più semplice del previsto e viene scovata nei vecchi post pubblicati sul suo stesso profilo Instagram.

La giovane, nata nel 1994 a Buenos Aires, lavorava in un negozio d’abbigliamento (Gucci) di Madrid, molto frequentato dallo stesso Cristiano proprio ai tempi del Real Madrid; ed è proprio durante una delle sue sessioni di shopping che i due si sono incontrati per la prima volta.

“Mio padre è argentino e mia madre è di Murcia. Sono andati a Buenos Aires con mia sorella Ivana per incontrare la famiglia di mio padre e hanno deciso di rimanere lì per un po’ e io sono nata lì. Mio padre ha cercato di convincere mia madre a vivere in Argentina ma non ci è riuscita e, quando avevo un anno, sono tornati a Murcia, per poi trasferirci a Jaca“, aveva detto durante un’intervista nel 2018.

Tuttavia, prima di lavorare nel mondo dell’abbigliamento l’argentina faceva la ballerina, carriera che ha poi deciso di lasciare per dedicarsi a quella da modella, che continua attualmente. Georgina è affidata alla UNO MODELS, una delle agenzie più importanti del settore.