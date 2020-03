Chiara Biasi sui social: la frase sul Coronavirus che ha lasciato i followers senza parole

Chiara Biasi, attualmente considerata un influencer per il numero elevato di persone che la seguono sui social, è tornata a far parlare di sè. Dopo essere finita nella bufera del gossip e delle critiche in seguito allo scherzo fatto dalle Iene durante il quale aveva dichiarato che non si sarebbe mai alzata dal letto per 80mila euro, oggi ne ha detto un’altra! Ecco cos’ha dichiarato.

CHIARA BIASI E LA FRASE CHE HA STUPITO TUTTI SUI SOCIAL- Come dicevamo ha postato una storia su Instagram nella quale si leggeva chiaramente: ‘E nessuno che mi sta sul ca**o che muore’, riferendosi alla questione che sta affligendo l’Italia in questo periodo: il nuovo Coronavirus.

CHIARA BIASI CANCELLA LA STORIA – Dopo poco la ragazza ha cancellato la storia dove si leggeva chiaramente ció che aveva appena dichiarato, postandone una che nascondeva quanto detto da lei stessa precedentemente. Peccato peró che numerosi followers hanno fatto lo screenshot della storia, postandola e smascherando quanto ha dichiarato! Vedremo come risponderà nelle prossime ore. Per vedere entrambe le storie pubblicate da Chiara Biasi clicca qui