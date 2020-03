Intervista a Paolo Minervino: “Vi racconto cos’è la mia Smart Coast Excellence”

L’arte, da sempre, stabilisce una relazione molto forte tra l’artista, il collezionista ma soprattutto con il pubblico. “We connect our Art to your Heart”. È questo il motto della Smart Coast Excellence, che giocando sull’assonanza fonetica tra le due parole inglesi che traducono ‘arte’ e ‘cuore’ cerca di stabilire una relazione tra committente, artista e pubblico. Si tratta di una start-up innovativa, originale e in qualche modo rivoluzionaria che vuole cambiare il modo di esporre e collezionare l’arte online. Abbiamo intervistato in esclusiva per DailyNews24 il suo artefice, Paolo Minervino.

Ci dica chi c’è dietro l’idea di questo ambizioso progetto…

Sono un avvocato che nel 2014 ha smesso di praticare il suo lavoro per dedicarsi alla sua grande passione: l’arte. Nel 2016, infatti, ho iniziato a lavorare come art dealer in una famosa galleria di Positano per poi collezionare esperienze internazionali tra la penisola sorrentina, il Regno Unito a Londra e anche negli States, a Miami. Dopo tutto questo bagaglio internazionale, decisi di aprire la mia art gallery online iniziando ad attirare grandi artisti internazionali ma anche emergenti, dando loro la possibilità di avere maggiore visibilità all’estero.

Qual è l’obiettivo principale di Smart Coast Excellence?

L’obiettivo principale che mi sono posto è di far aderire 200 artisti selezionati alla mia galleria per poi promuoverli sia sul sito che sul più famoso portale d’arte del mondo www.artsy.net.

Perché un artista dovrebbe scegliere la sua gallery piuttosto che le altre?

La grande differenza con le altre art gallery online sarà il numero ridotto di artisti rappresentati. Mentre le altre gallerie sul web rappresentano migliaia di artisti disperdendone i contenuti, la Smart Coast Excellence vuole avere un numero più ristretto di opere e di rappresentanti per garantire loro un maggior successo e soprattutto una maggiore visibilità.

È un progetto totalmente emergente o è già avviato?

Tra gli artisti che già hanno aderito alla membership, annoveriamo elementi di spicco del panorama internazionale come Richard Orlinsky, Dario Campanile, Eduardo Guelfenbein, Gil Bruvel e altri. Inoltre, la Smart Coast Excellence è l’unica art gallery al mondo in cui anche i collezionisti aderiscono in membership, grazie alla quale hanno accesso a una reserved price list su tutte le opere esposte e il luxury promosso, il che garantisce loro un reale investimento nell’arte. I collezionisti che già hanno aderito al progetto sono grandi tycoon americani e attori di Hollywood.