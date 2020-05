Chiara Ferragni e Fedez: ”Se li hai rotti ti ammazzo”

Chiara Ferragni e Fedez in questo periodo di quarantena forzata stanno intrattenendo i loro fan con storie e video divertenti. Una delle ultime storie pubblicate dallo stesso Fedez abbiamo avuto modo di vedere una Chiara abbastanza arrabbiata! Scopriamo insieme il motivo.

CHIARA FERRAGNI A FEDEZ: ‘SE LI HAI ROTTI TI AMMAZZO’ – In una delle ultime storie pubblicate da Fedez si vede chiaramente quest’ultimo che riprende sua moglie Chiara Ferragni in bagno mentre è intenta a guardarsi allo specchio. Probabilmente stava facendo un trattamento di bellezza dopo la doccia. Ad un certo punto punto si sente lei dire qualcosa.

‘Se li hai rotti ti ammazzo’ dice una prima volta. Fedez però sembra non aver colto cosa gli ha detto la moglie e quindi dice: ‘cosa’? La ragazza allora ripete: ‘se gli hai rotto questi cosi a Leo ti ammazzo’. Si riferiva a dei giocattoli del loro piccolo Leone. Infatti subito dopo Fedez li ha ripresi col cellurare: si trovavano a terra. Il cantante ha però prontamente risposto: ‘non li ho rotti’.

CHIARA FERRAGNI: LA WEB INFLUENCER E LE SUE RISPOSTE – Come abbiamo avuto modo di vedere più volte, Chiara Ferragni è solita dare queste risposte, come quella che vi abbiamo precedentemente citato, a suo marito Fedez. In realtà la ragazza potrebbe essere seria ma nascondere dietro la sua serietà un velo di ironia. E voi cosa ne pensate?

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: SCHERZI RECIPROCI – La celebre coppia è solita farsi continuamente scherzi reciproci. Uno degli ultimi è stato quello fatto da Fedez alla fidanzata mentre era intenta a correre sul tapis roulant. Il cantante era salito anche lui per abbracciarla ma stava per inciampare.

Proprio per non cadere si era aggrappato ai pantaloni di Chiara Ferragni che era rimasta per un attimo senza pantaloni e senza intimo! Lo scherzo era stato prontamente pubblicato da Fedez sul suo profilo di Instagram coprendo le parti intime con un pallino nero. Vi mostriamo intanto il video della storia di Fedez di cui vi abbiamo precedentemente parlato: