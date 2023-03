Come molti dei suoi colleghi, anche Chiara Ferragni ha voluto mandare il suo messaggio durante la festa delle donne. A finire nel mirino degli utenti dei social è stata una IG Story dell’influencer.

“A tutti gli uomini” – Sempre in prima linea per i diritti delle donne, la Ferragni ha voluto lanciare il suo messaggio ieri. In occasione della festa delle donne, infatti, l’imprenditrice digitale ha deciso di dire la sua sull’argomento.

Al contrario di quanto scritto dagli altri volti noti sui social, Chiara ha voluto rivolgersi agli uomini. A dividere il popolo del web, infatti, è la IG Story che la donna ha deciso di condividere:

“8 marzo. A tutti gli uomini in ascolto: Se volete regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno”.

Come successo in passato con altre dichiarazioni, anche questa volta le parole di Chiara Ferragni sono finite al centro delle polemiche. Diversi utenti, infatti, hanno definito il discorso come privo di spessore, banale.

A non piacere, soprattutto, è stato il fatto che l’influencer abbia deciso di utilizzare un termine come “regalo”. Davanti alla scelta della moglie di Fedez sulle parole utilizzate, c’è chi ha commentato così: “Il rispetto non deve essere regalato, è un diritto della donna”.