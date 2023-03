Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Michelle Impossibile, il programma in prima serata di Michelle Hunziker. Tra gli ospiti presenti in studio ci sono stati anche Pio e Amedeo, che non hanno risparmiato la padrona di casa con la loro comicità pungente.

GELO IN STUDIO – Tra gli ospiti presenti durante l’ultima puntata del noto programma della Hunziker, ci sono stati anche Pio e Amedeo. Il noto duo comico ha fatto divertire il pubblico con la loro ironia pungente e politicamente scorretta.

Nel parlare della loro carriera, la presentatrice ha evidenziato la tanta gavetta che Pio e Amedeo hanno dovuto fare prima di arrivare sul piccolo schermo. Dal canto loro, i due comici hanno però replicato così:

“Ma che gavetta, un cd dato a Carmine (addetto alla sicurezza che lavora a Mediaset da 25 anni, ndr) e che lo ha portato all’ideatore de Le Iene”.

Nel corso della puntata, a finire nel mirino del duo comico è stata anche la conduttrice. La Hunziker ha voluto parlare dell’amicizia che la lega ai due comici, i due in tutta risposta:

“Amici? Solo quando serviamo a te, non ci hai mai cag***to. Ora serviamo a tappare i buchi, ecco perché ci hai chiamato. Alla festa di compleanno tua ci hai chiamato? No, e ci stavano cani e porci”.

Nonostante la loro pungente comicità, i due hanno deciso di invitare proprio Michelle Hunziker a Felicissima Sera. Pio e Amedeo, infatti, hanno annunciato il loro ritorno in prima serata. Il 24 marzo, infatti, riaprirà i battenti il programma condotto dal duo comico e che vedrà presenti anche una serie di noti volti dello spettacolo.