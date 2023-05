Il profilo Instagram di Chiara Ferragni ormai è un concentrato di insulti, critiche e accuse all’imprenditrice digitale. L’influencer è finita nuovamente al centro della polemica per una foto provocatoria pubblicata sui social. Ecco cosa è successo.

La foto provocatoria fa il giro del web

Chiara Ferragni è sempre stata una donna molto legata al concetto di libertà assoluta. Infatti, si è sempre esposta per i diritti civili e per l’emancipazione delle donne, tuttavia, sono sempre più gli “odiatori” che le mettono i bastoni tra le ruote. Per Chiara il concetto di libertà riguarda anche le foto pubblicate sui social.

Nelle scorse ore, l’influencer ha mostrato sul suo profilo Instagram uno scatto davanti allo specchio con le mani davanti al seno e una lingerie. In genere, la donna pubblica questi scatti per sponsorizzare qualche prodotto, ma questa volta si è trattata di una foto semplice e senza ADV incorporati.

È bastata una foto per scatenare l’ira sul web e in molti l’hanno accusata di non essere una buona madre. “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Elena” ha commentato la giornalista di TG5, Elena Guarnieri.

“Questo genere di foto le mando solo al mio compagno, si tratta di intimità” ha commentato un’altra donna. “Adesso basta”, “Il senso di questa foto?”, “Volgare”, “Non mi scandalizza il selfie di un culetto ma davvero non ne capisco il senso. Non stai sponsorizzando lingerie o un costume, non è una foto per mostrare qualcosa se non il tuo sedere… perché? Hai bisogno di questo? Non credo!” ha commentato un’altra donna.

Alcuni, però, l’hanno difesa rimarcando il concetto di libertà: “La cosa pazzesca è che Chiara riesce ad essere elegante e a non essere volgare persino da quasi nuda. Se poi si pensa che non ha alcun bisogno di questo tipo di foto per avere like o seguito, anzi, si dimostra ancora di più una donna libera e più intelligente, ahimè, della maggior parte delle persone che la segue”. Per vedere la foto in questione, cliccate qui.