Chiara Ferragni, la trasformazione nel tempo dell’imprenditrice e influencer [FOTO]

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate sui social con oltre 25 milioni di follower. La donna ne ha fatta di strada nel campo dell’imprenditoria e del web, ma com’era tanti anni fa? CLICCA QUI PER VEDERE LA SUA TRASFORMAZIONE NEL TEMPO.

LA SCALATA DELLA FERRAGNI – Sono passati tanti anni da quando l’influencer si gettò a capofitto nel suo progetto The Blonde Salad. Ad oggi il suo nome è famoso in tutto il mondo, ogni azienda la vuole per sponsorizzare il proprio marchio. Insomma, c’è una vera e propria Chiara Ferragni mania, nessuno può farne a meno.

La donna ha lanciato il suo marchio di abbigliamento, ha siglato un accordo con Pigna per la creazione dei suoi articoli di cancelleria e in queste ore ha lanciato anche la sua linea di make-up. Il suo nome ormai è ovunque e i suoi prodotti sono sempre sold out. L’influencer ha fatto parecchia strada e la sua fama è internazionale, ma com’era qualche anno fa?

LA TRASFORMAZIONE – L’imprenditrice è cambiata molto nel tempo ma è facilmente riconoscibile. Il suo stile è sicuramente cambiato, ad oggi appare molto più matura e con stile. “Mi ricordo certi commenti quando andavo alle prime sfilate di moda, per esempio che non sarei durata tre mesi, commenti che sono diventati una motivazione in più” disse in passato l’influencer.

Ad oggi, lei e Fedez stanno preparando tutto per la loro nuova casa: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”.