Chiara Ferragni, l’incontro con Beatrice Valli scatena l’ironia sul web: “Sempre carina con i fan”

Serata importante per Chiara Ferragni: l’influencer, essendo testimonial di GHD, ha partecipato alla serata dedicata al marchio. Un momento importante che ha riunito tutte le sue colleghe dive del web. Tuttavia, i fan non hanno saputo resistere all’ironia, vediamo cosa è successo.

LE FOTO CON CHIARA FERRAGNI – Come vi abbiamo anticipato, l’imprenditrice è testimonial del marchio GHD e delle piastre per capelli. Durante la serata, l’influencer ha scambiato quattro chiacchiere con gli invitati e fatto delle foto. Tra gli invitati anche alcune colleghe influencer lanciate da Uomini e Donne.

L’INCONTRO CON BEATRICE VALLI – Sicuramente una delle più seguite e lanciate dal dating show di Maria De Filippi è proprio Beatrice Valli. Quest’ultima si è reso spesso protagonista di uscite infelici, ma comunque è molto seguita sui social. La sua storia d’amore con Marco Fantini ha fatto sognare qualsiasi telespettatore del programma. Il web, soprattutto gli utenti di Twitter, hanno ironizzato moltissimo sull’incontro tra la Ferragni e la Valli.

In molti, infatti, hanno dichiarato che Chiara avesse come un atteggiamento molto freddo, quasi annoiato mentre per Beatrice è stato come incontrare un idolo. Sarà davvero così? Vediamo cosa hanno scritto gli utenti su Twitter.

“Che carina Chiara Ferragni che si ferma sempre a parlare con i fan” scrive una ragazza allegando il video dell’incontro. “Guarda la sua faccia (Beatrice Valli, ndr.) non le sembrava vero” commenta un altro utente. “Chiara 100% piena”, “Ma la faccia incredula e felice quando va via trattenuta perché deve comunque far finta che siano grandi amiche” continuano. “Che imbarazzo” conclude un utente. Insomma, pare che Beatrice volesse nascondere una grande emozione per dimostrare di essere sua amica; al contrario, la Ferragni ha cercato in tutti i modi di essere gentile ma il suo viso dimostrava tutt’altro.