Chiara Ferragni, look sensuale alla festa della sorella Valentina: sfida a colpi di glitter

Il 29 dicembre, Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni e qualche giorno fa ha dato una festa in grande stile con tanti invitati. La sorella di Chiara Ferragni ha imposto un dress code molto sensuale ai festeggiati che ovviamente non si sono risparmiati. La nota influencer, infatti, si è sfidata con la sorella a colpi di glitter e sensualità.

Catsuit per Valentina

La festeggiata si è affidata a Pinko che le ha realizzato un catsuit molto sexy con tanti glitter e paillettes. Valentina, dunque, si è accertata di avere tutti gli occhi su di sé e così è stato. Tra balli, cibo e drink la festa è stata un successo. A fine serata hamburger e patatine per tutti.

Inoltre, i più attenti hanno notato Manu Rios, attore spagnolo, alla festa della più piccola delle Ferragni. Sono mesi ormai che circola la voce su una loro ipotetica storia d’amore ma i due hanno sempre smentito. Nonostante ciò, Valentina è sembrata molto intima con lui alla festa.

Chiara Ferragni tra mini dress e critiche

Anche la nota imprenditrice digitale non si è risparmiata con l’abito. Quest’ultima ha incantato la sala con un mini abito, formato sottoveste, in pizzo e glitter di Nue Studio da 1.265 euro. Chiara inoltre, ha abbinato al mini dress un paio di cuissard in vernice nera di The Attico dal valore di 2.838 euro.

Ovviamente, l’influencer ha ricevuto parecchie critiche per il suo look. In tanti l’hanno accusata di voler far sfigurare la sorella nel giorno della sua festa. Altri, invece, hanno deriso il suo look accusandola di essere volgare e poco elegante.