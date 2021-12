Chiara Nasti, il passato scivolone social: “Non bevo acqua da 2 anni”

Nelle ultime settimane Chiara Nasti è tornata nel mirino dei social. A far discutere sono state alcune dichiarazioni che l’influencer, arrivando a scontrarsi su Instagram con Selvaggia Lucarelli.

Riguardo ad una delle sue dichiarazioni, quelle sui reality, gli stessi utenti del web hanno dimostrato di non dimenticarsi nulla. Sulla Nasti e sulle sue affermazioni sui social, non è affatto finita nel dimenticatoio quella riguardante i suoi rimedi per contrastare la cellulite.

“Non bevo acqua da 2 anni” – Correva il 2019 e la Nasti si è lasciata andare ad uno scivolone social che in poco tempo è divenuto virale. Rispondendo ad una follower che le chiedeva consigli su come combattere la cellulite, Chiara è finita al centro dei social.

A spiazzare gli utenti, infatti, è stata una frase in particolare: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiare sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1 o 2 anni. Bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo! Non bevo acqua da due anni, lo ammetto. Mi dispiace acqua, ma la Coca Cola ha vinto! Non sto dicendo che tutti debbano fare come me, ma io bevo solo Coca.”

Dopotutto, però, Chiara Nasti non è stata l’unica ad affermare una cosa del genere. Tempo prima, infatti, anche Beatrice Valli aveva fatto una dichiarazione simile: “Odio bere acqua. Bere acqua fa schifo perché non sa di nulla” e “sto bevendo il tè di fitvia, me ne faccio una bottigliona gigantesca da un litro e mezzo”.