Chiara Nasti, rivelazione inaspettata: lei e Ugo sono in crisi

Solo pochi giorni fa, nel web serpeggiava la presunta rottura tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte. A far pensare ciò erano state alcune Instagram Stories dei due ragazzi. La nota influencer, però, ha voluto rilasciare una rivelazione inaspettata.

LA RIVELAZIONE DI CHIARA – Solo due giorni fa, l’influencer condivideva tra le sue storie una sua foto con la scritta “I’m free”, accompagnandola con l’emoji di un cuore spezzato. Anche Ugo aveva detto la sua sui social, un messaggio enigmatico che, però, aveva portato a pensare alla fine della sua storia con la Nasti. Ieri, però, la ragazza ha deciso di far chiarezza sulla questione tramite un video nelle IG Stories, lasciando i follower senza parole. L’influencer ha rivelato che tra lei e Ugo c’è una profonda crisi, ma che la loro storia non è finita.

“C’è un amore incredibile tra di noi” – Dopo aver ringraziato i follower per l’affetto e il sostegno datole nelle ultime ore, Chiara Nasti ha voluto far chiarezza sulla sua situazione con Ugo. Tra loro due non è affatto finita, tra loro due, come dice la stessa influencer “c’è un amore incredibile tra di noi, però ci siamo presi un po’ di tempo per fare andare meglio le cose”. Con questa rivelazione, Chiara ha fatto così chiarezza, spazzando via ogni dubbio riguardo una possibile rottura con il suo Ugo.