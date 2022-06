Chiara Rabbi, al centro delle critiche dopo un video in intimo: la dura replica dell’ex corteggiatrice

Nelle ultime ore Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è trovata al centro delle critiche. Alcuni suoi follower hanno avuto da ridire su un video in cui la ragazza si è mostrata in intimo.

LA REPLICA DI CHIARA – Nonostante nel video incriminato la Rabbi non abbia mostrato o fatto nulla di scandaloso, alcuni utenti di Instagram hanno avuto da ridire. Come mostrato anche dalla stessa ex corteggiatrice nelle sue IG Storie, c’è chi le ha così commentato: “Chiara ma che significa? Quanta volgarità, ma tu non sei questa, dai, e tuo padre… che dice?”.

Davanti a tale critica, Chiara non solo ha replicato sotto al commento, ma anche nelle sue storie: “Questa cosa mi fa schifo! Uomini e donne sotto al mio post parlano di me cose se fossi proprietà di mio padre o del mio compagno! Io continua a fregarmene e fare ciò che voglio”.

Proseguendo nel rispondere alle repliche, l’ex volto ha deciso di pubblicare un video in cui mostra Davide Donadei in mutande. Dietro a tale gesto c’è la volontà di mostrare come tra lei e il fidanzato non ci sia alcuna differenza:

“A me piace provocarvi. Ci sono giorni in cui mi vedo bene ed altri in cui mi vedo peggio. Se mi vedo bella e pubblico un video in mutande, che male c’è? Non ho solo quello da mostrare, ho anche quello. Non c’è differenza fra il mio video e quello di Davide”.

Proseguendo nella sua risposta, Chiara Rabbi ha rivelato di essere stata pesantemente offesa per il suo fisico. Per più di un anno, infatti, la ragazza ha avuto problemi ad accettarsi. Ora, però, le cose sono cambiate: “Sono arrivata ad un punto che mi piaccio così tanto che voglio mostrarmi! Ma non c’è niente di male, non è una cosa scandalosa”.