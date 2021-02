Coppa Italia, Inter-Juventus: le probabili formazioni

Mancano poche ore al big match tra Inter e Juventus, in programma questa sera allo stadio San Siro di Milano e valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. La gara sarà trasmessa sulla Rai, calcio di inizio ore 20:45.

In casa nerazzurra Conte deve fare i conti con le pesanti assenze di Lukaku e Hakimi, entrambi squalificati. In attacco in coppia con Lautaro ci sarà Sanchez, al posto del marocchino pronto Darmian.

Nella Juventus Pirlo si affiderà a Buffon e concederà un turno di riposo a Chiellini, al suo posto rientra De Ligt. In mediana Arthur e Bentancur, in avanti Kulusevski in vantaggio su Morata per partire dall’inizio. Out Dybala e Ramsey. Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All: Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All: Pirlo