Coronavirus, altra vittima in Campania: deceduto 67enne al Cotugno

Accertato un nuovo decesso in Campania, si tratta di un uomo di Posillipo da giorni in terapia intensiva

Nuova vittima in Campania, deceduto all’ospedale Cotugno stamani un uomo di 67anni residente a Posillipo, in via Petrarca. Il paziente era giunto nel nosocomio lo scorso 9 marzo e le sue condizioni erano apparse già critiche, per tale motivo era stato subito trasferito al reparto di terapia intensiva. Pochi giorni fa era stato sanificato l’intero parco dove risiedeva.

BOLLETTINO – Nel frattempo continua a salire il bilancio dei positivi in Campania, nella giornata di ieri su 147 test eseguiti 42 sono risultati positivi. Il totale nella Regione è di 222 casi.