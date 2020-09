Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (2 settembre 2020)

I dubbi sul ritorno a scuola sono tanti, tra posti vacanti e comportamento da adottare in classe. Nel frattempo, avanzano le proposte per cercare di ripartire in sicurezza, come quella dell’Istituto tecnologico Volta di Perugia, che propone voti in condotta più bassi e sospensioni per coloro che non indosseranno la mascherina in classe. E sempre per rimanere in tema, il Cts sconsiglia l’uso di quelle di stoffa a scuola, optando per quelle usa e getta ritenute più sicure.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi hanno superato i 25 milioni con quasi 850 mila decessi e oltre 16 milioni e mezzo di guariti. In America i contagi hanno raggiunto i 6 milioni e a Cuba è scattato il coprifuoco. India è terza in classifica per numero di decessi.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 271.515 con un incremento di 1.326 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 27.817 con un incremento di 1.063 unità. Oggi si registrano 6 decessi per un totale di 35.497 e 257 guariti/dimessi che porta il totale a 208.201.